Из-за Обамы Янукович мало поговорил с Баррозу и Ромпеем

Во вторник, 27 марта, находящийся в Сеуле на саммите по вопросам ядерной безопасности Президент Виктор Янукович встретился с председателем Европейского совета Херманом ван Ромпеем и председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу. Однако переговоры были сокращены из-за его встречи с президентом США Бараком Обамой.

{1-} «Времени было немного (на переговоры – Ред.)»), - цитирует Президента «Интерфакс-Украина.

«Но нам удалось поговорить о ситуации (в отношениях между Украиной и ЕС – Ред.)», - подчеркнул Янукович и сказал, что стороны договорились продолжить разговор, возможно, в среду, 28 марта, в Сеуле.

«Мы не выполнили ту программу, которую планировали. Но я считаю, что у нас еще есть время, возможно, завтра. Мы договорились, что будем держать связь», - подчеркнул Янукович.

Ранее «Главред» сообщал, что Янукович встретился с Обамой. Поскольку встреча проходила без участия прессы, то ее подробности пока неизвестны.

Янукович также встретился с президентом Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно и получил приглашение посетить страну.

фото: president.gov.ua

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