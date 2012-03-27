БЮТ попросил Италию и Интерпол отпустить Авакова

27 марта 2012, 12:28

{1-}Руководство "Батькивщины" направило письма генеральному секретарю "Интерпола" и правительству Италии с просьбой учесть "очевидное политическое мотивирование" уголовного преследования Арсена Авакова и освободить его.

"Бывшего главу Харьковской облгосадминистрации и руководителя Харьковской областной партийной организации "Батькивщины" Арсена Авакова, "как и Юлию Тимошенко, Юрия Луценко и многих других оппозиционных лидеров, обвиняют по пресловутой статье 365 Уголовного кодекса Украины - превышение власти и служебных полномочий", - пишет пресс-служба партии "Батькивщина".

"Эта неконкретна статья УК Украины ... используется нынешней украинской властью для осуществления репрессий против политических оппонентов путем избирательного уголовного преследовании", - говорится в письме "Интерполу" и итальянскому правительству.

В партии "Батькивщина" о отмечают, что правительства США, ведущих европейских стран, а также европейские институты неоднократно призывали украинскую власть изменить эту статью Уголовного кодекса, а также обеспечить освобождение политзаключенных и их участие в парламентских выборах 2012 года.

Учитывая это, руководство "Батькивщины" просит Интерпол "на основании ст.ст. 2, 3 и 41 Устава Международной организации уголовной полиции "Интерпол" отказать правоохранительным органам Украины в организации розыска, задержания и экстрадиции в Украину Авакова Арсена Борисовича как лица, относительно которого осуществляется политическое преследование".

По этой же причине "Батькивщина" просит итальянское правительство также не предоставлять согласие на экстрадицию А.Авакова.

Ранее «Главред» сообщал, что украинское МВД подтвердило задержание Авакова в одной из стран ЕС (Италии – ред.).

Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн грн.

31 января 2012 года Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова ему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.

Также напомним, что экс-губернатору грозят 10 лет тюрьмы, если будет доказана его вина в раздаче земли.

фото:obozrevatel.com

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