Чиновник о госстатусе русского языка в Украине: это была надежда на чудо

27 марта 2012, 12:37

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Слова Президента Виктора Януковича о законодательном урегулировании статуса русского языка в Украине были неправильно интерпретированы российскими и украинскими СМИ. Об этом в своем блоге на сайте Россотрудничества написал глава ведомства Константин Косачев, который заявил, что «надежда на чудо просуществовала не более недели».

 «Очень жаль, но надежда на чудо просуществовала не более недели. Именно столько времени потребовалось официальному Киеву для того, чтобы опровергнуть распространившуюся сначала в российских, а вслед за этим и в украинских СМИ интерпретацию интервью президента В.Януковича, в котором он затронул острую проблему законодательного урегулирования статуса русского языка на Украине», - цитирует Косачева УНИАН.

Почему русский язык нельзя делать государственным

Чиновник отметил, что слова Януковича «...закон зарегистрирован, он будет рассмотрен и принят. И в этом заинтересована Украина, ее население, говорящее в основном на двух языках — на украинском и на русском...» журналисты, не очень глубоко разбирающиеся в деталях, поспешили трактовать как обещание сделать русский язык вторым государственным наравне с украинским.

«Для тех, кто знает предысторию вопроса, речь, все же, идет скорее о статусе регионального языка на основе европейского права и существующей в Европе практики», - подчеркнул Косачев.

Он также отмечает, что внесенный в Верховную Раду проект закона о языках в Украине вызвал в свое время бурю эмоций, прежде всего, среди противников придания русскому языку какого бы то ни было официального статуса.

Россия ждет от Украины положительного решения по русскому языку

«Эмоции в парламенте продолжают кипеть и сейчас. И в этом смысле слова В.Януковича - весьма серьезный элемент в споре о дальнейшей судьбе законопроекта, ведь политические силы, служащие опорой президентской власти, имеют в Верховной Раде большинство», - считает глава Россотрудничества.

Ранее «Главред» сообщал, что 18 марта российское агентство ИТАР-ТАСС распространило сообщение о том, что Янукович пообещал, что Украина в ближайшее время примет закон о двух госязыках - украинском и русском. После этого в Украине развернулась бурная дискуссия по  этому поводу.

фото: newtimes.ru

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