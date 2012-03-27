Янукович рассказал о встрече с Обамой

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Президент Украины Виктор Янукович и президент США Барак Обама обсудили вопросы ядерной безопасности, в том числе инициативу украинской стороны о создании научно-исследовательского центра на базе Чернобыльской АЭС, сообщил глава украинского государства.

"Далее инициатива Украины, на которую пока еще нет ответа, но она остается на рассмотрении - это создание научно-исследовательского центра мирового уровня на ЧАЭС… мы говорили с ним (с Обамой – ред.) в основном об этих вопросах", - сказал президент журналистам во вторник в Сеуле, передаёт Интерфакс – Украина.

При этом Янукович отметил, что опыт Украины, накопленный за 25 лет после аварии на ЧАЭС, будет полезен для всего мира. Президент Украины считает, что к вопросу создания научно-исследовательского центра на базе ЧАЭС следовало бы привлечь и Японию, которая также имеет опыт преодоления аварий такого рода.

Янукович сообщил, что на встрече с Обамой говорили о том, что уже сделано Украиной в плане выполнения обязательств по отказу от высокообогащенного урана, а также о перспективе отношений двух стран в вопросах ядерной безопасности.

"Сегодняшнее обсуждение было, как с точки зрения того, что уже было сделано, и с точки зрения будущего, что делать дальше", - подчеркнул Янукович.

Ранее Главред сообщал, что 27 марта, находящийся в Сеуле на саммите по вопросам ядерной безопасности Президент Виктор Янукович встретился с председателем Европейского совета Херманом ван Ромпеем и председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу. Однако переговоры были сокращены из-за его встречи с президентом США Бараком Обамой.

фото: president.gov.ua

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