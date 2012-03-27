Генпрокуратура готовит экстрадицию Авакова из Италии

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Генеральная прокуратура Украины готовит пакет документов для экстрадиции из Италии в Украину экс-главы Харьковской облгосадминистрации Арсения Авакова, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры во вторник.

Ранее «Главред» сообщал, что украинское МВД подтвердило задержание Авакова в одной из стран ЕС (Италии – ред.).

Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн грн.

31 января 2012 года Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова ему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.

Также напомним, что экс-губернатору грозят 10 лет тюрьмы, если будет доказана его вина в раздаче земли.

фото: focusyour.info

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