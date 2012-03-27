Авакову предложили попросить политическое убежище

{1-} Первый замглавы парламентской фракции «БЮТ-Батьківщина» Сергей Соболев заявил, что задержанный в Италии экс-губернатор Харьковской области Арсен Аваков имеет право обратиться в миграционную службу с просьбой о предоставлении политического убежища.

Об этом бютовец заявил в комментарии «Главреду».

«Если Аваков объявлен в розыск Интерполом, то страна, в которой он обнаружен, обязана взять его под арест. Но он имеет право обратиться в миграционную службу той страны, где он арестован», - подчеркнул Соболев.

«Если он (Аваков – Ред.) докажет миграционной службе, что то, что с ним происходит, - это политические преследования, не имеющие ничего общего с криминальным преследованием, то в связи с этим он может просить о предоставлении ему политического убежища. У любого человека есть такое право. Решение будет принимать страна, где произошло задержание. Такой вариант развития событий очень возможен», - считает бютовец.

«Вернуть в Украину его быстро не получится, экстрадиция - это специальная процедура, и не столь скоро она совершается, как кому-то хотелось бы», - резюмировал Соболев.

Ранее «Главред» сообщал, что руководство «Батькивщины» направило письма генсеку Интерпола и правительству Италии с просьбой учесть «очевидное политическое мотивирование» уголовного преследования Авакова и освободить его.

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