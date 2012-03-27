Американский суд снова отказал Луценко по иску к Пшонке

{1-} Федеральный суд округа Колумбия в США отказался возобновить производство по иску экс-министра Юрия Луценко к генпрокурору Виктору Пшонке. Об этом сообщает "Тиждень" со ссылкой на "РАПСИ".

Иск был подан в декабре 2011 года. Луценко требует признать его уголовное преследование незаконным и политически мотивированным, а также взыскать в его пользу компенсацию морального вреда.

В феврале суд отклонил иск в связи с тем, что истец не выполнил его распоряжения без объяснения причин. В частности, Луценко в установленный срок не сумел проинформировать суд о том, как проходит уведомление ответчиков.

После этого защита Луценко подала в суд ходатайство о возобновлении производства по иску. Адвокаты отметили, что готовы предоставить необходимый отчет об уведомлении ответчиков.

Однако, как следует из текста решения, 26 марта суд отклонил ходатайство, постановив, что причины, приведенные защитой Луценко в его оправдание, недостаточно убедительны.

В иске Луценко обвинил ответчиков в нарушении его права на неприкосновенность личности путем незаконного ареста и необоснованно долгого содержания под стражей. Кроме того, экс-глава МВД утверждал, что во время заключения он подвергался бесчеловечному и унижающему его достоинство обращению.

Кроме Пшонки ответчиками по иску выступали его первый заместитель Ринат Кузьмин, а также сотрудники Генпрокуратуры Сергей Войченко и Антон Зинченко.

Ранее Главред также сообщал, что Федеральный суд округа Колумбия отклонил иск экс-министра внутренних дел Юрия Луценко к Генпрокурору Виктору Пшонке, его первому заместителю Ренату Кузьмину и другим сотрудникам Генпрокуратуры из-за технической ошибки. Об этом заявил нардеп Владимир Арьев, который процитировал адвоката Луценко Кена МакКаллиона.

По словам адвоката, в связи с административной ошибкой, он не был уведомлен в электронном виде (или по почте) о решении суда представить отчет по делу Луценко

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