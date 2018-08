Обаму обвинили в предательстве из-за разговора с Медведевым

В США разгорается скандал, связанный с неожиданной утечкой содержания личной беседы президентов США и РФ Барака Обамы и Дмитрия Медведева в рамках ядерного саммита в Сеуле. Республиканцы и некоторые СМИ сразу же обвинили президента в конъюнктуре и предательстве национальных интересов.

В итоге оправдываться вынуждены были не только представители Белого дома, но и лично Барак Обама. В администрации подчеркнули, что глава США по-прежнему глубоко заинтересован в реализации планов по ПРО, сообщает «Газета.ru».

Думая, что их никто не слышит, лидеры обменять парой реплик по острой проблематике ПРО. Но оказалось, что микрофоны были включены, и входящие в зал, где шли закрытые переговоры, журналисты могли слышать, как Обама, наклонившись к своему российскому коллеге, заверил его, что решение по ПРО может быть найдено, однако важно дать ему пространство для маневров.

Медведев и Обама никак не договорятся о системе ПРО

Обама завершил обмен репликами фразой, что это "последний вопрос" (для обсуждения на встрече), однако иностранные журналисты услышали другую фразу и дополнительные компрометирующие откровения. "Это мои последние выборы, - по данным западных СМИ, сказал Обама, - после них я смогу быть более гибким...(This is my last election. After my election I have more flexibility"). Ответ уходящего российского президента был кратким: "Я понимаю, я сообщу Владимиру" (Путину).

На совместной пресс-конференции с российским лидером Обама дал пояснения по этому поводу. «Я не думаю, что для кого-то является сюрпризом, что вы не можете начинать переговоры за несколько месяцев до выборов президента и Конгресса США и тогда, когда они только завершили выборы в России». О том, что обсуждение вопроса по ПРО не сдвинется с мертвой точки в переходный период - после выборов в России и в преддверии голосования за кандидатов в президенты США в ноябре - ранее говорили и наблюдатели.

Ранее «Главред» сообщал, что Обама передал Медведеву конверт с написанным от руки посланием. Его содержание кремлевская пресс-служба комментировать отказалась.

Напомним, что соперник Обамы по выборам президента кандидат в президенты от американской Республиканской партии Митт Ромни назвал Россию «главным геополитическим противником США».

фото: kremlin.ru

Новости по теме:

СМИ подслушали тайные переговоры Обамы с Медведевым (АУДИО)

Соперник Обамы назвал Россию главным противником США

Медведев рассказал, как он уничтожит натовскую систему ПРО

Программа ПРО в Европе проводится Америкой быстро и планомерно