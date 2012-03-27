Ради одной процедуры тюремщики готовы вывезти Тимошенко из колонии

{1-}

В Государственной пенитенциарной службе Украины уверяют, что экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, которая отбывает наказание в Качановской исправительной колонии, могут обеспечить практически все процедуры, кроме одной.

Об этом начальник управления здравоохранения и медико-санитарного обеспечения ГПтСУ Евгений Поляков сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, передает УНИАН.

Поляков напомнил, что международной комиссией Тимошенко был назначен целый комплекс лечебных мероприятий, включающих в себя медикаментозное, физиотерапевтическое лечение, оздоровительную гимнастику и т.д.

«Выходит, что мы можем проводить на территории Качановской колонии практически все (лечение) за исключением одной манипуляции, для которой мы готовы вывести ее за пределы СИЗО. Для этого предлагали ей два лечебных заведения города Харькова, но дело в том, что эти лечебные процедуры не требуют постоянного пребывания в стационаре», - отметил Поляков.

На вопрос, можно ли Тимошенко вывести для лечения за границу, он сказал: «Наверное это было бы беспрецедентно – никто не приезжает из-за границы лечиться у нас, заключенные других стран, как и наши заключенные, не ездят за границу».

Ранее Главред писал, что Юлия Тимошенко в очередной раз отказалась от лечения и медицинских осмотров врачами медчасти Качановской исправительной колонии № 54.

"24 марта врачи учреждения составили два акта отказа Тимошенко от предложенного осмотра, измерения температуры тела и артериального давления", - говорится в сообщении.

В документах также указано, что пациентка "жалоб не предъявляла, самочувствие Тимошенко не нарушено, по комнате она передвигается с ходунками, постепенно расширяя двигательный режим".

Новости по теме:

При отказе Тимошенко от лечения ей грозит инвалидность - врач

Тюремщики заявили, что не предлагали Тимошенко операцию на спинном мозге

Тюремщики доказали, что Тимошенко требовала лечения в Германии (ДОКУМЕНТ)

Тимошенко будут лечить в гальванической ванне

Адвокат назвал ложью заявление, что Тимошенко хочет лечиться в Германии

Тимошенко хочет лечиться только в Берлине

Немецкие медики рекомендовали Тимошенко стационарное лечение