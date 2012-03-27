Авакова экстрадируют в течение полугода - СМИ

{1-}

Экс-губернатора Харьковской области Арсения Авакова экстрадируют в течение полугода. Сейчас он находится в полицейском участке итальянской провинции Фрозиноне. Об этом заявил источник в правоохранительных органах.

«Сейчас готовятся документы, которые оправляются по дипломатическим каналам в Италию. Согласно этим документам в Италии будет суд, по решению которого Министерство юстиции Италии подготовит документы для экстрадиции Арсена Авакова», – заявил источник, передает НБН.



«Вся эта процедура займет от двух месяцев до полугода», – добавил он.

Напомним, 27 марта Генеральная прокуратура Украины сообщила, что готовит пакет документов для экстрадиции из Италии в Украину экс-главы Харьковской облгосадминистрации Арсения Авакова,

Ранее «Главред» сообщал, что украинское МВД подтвердило задержание Авакова в одной из стран ЕС (Италии – ред.).

Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн грн.

31 января 2012 года Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова ему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.

Экс-губернатору грозят 10 лет тюрьмы, если будет доказана его вина в раздаче земли.

фото: avakov.com

Новости по теме:

Стали известны новые подробности задержания Авакова

МВД подтвердило арест Авакова

Аваков арестован за границей - СМИ

В Интерполе подтвердили, что Арсена Авакова таки ищут

Беглый Аваков находится в Италии – СМИ