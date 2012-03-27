Македония на целый год отменила визы для украинцев

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Республика Македония решила составить конкуренцию Хорватии и Греции по привлечениию украинских туристов и приостановила визовый режим для украинцев на год, сообщают в Министерстве иностранных дел Украины.

«15 марта 2012 года вступило в силу решение правительства республики Македония о временном приостановлении визового режима для граждан Украины на период до 15 марта 2013 года», - сообщил пресс-секретарь украинского МИДа Александр Дикусаров.

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Он отметил, что украинцы смогут ездить в Македонию без виз на краткосрочный период.

Ранее «Главред» сообщал, что накануне отпускного пориода - с 1 апреля по 31 октября 2012 года -правительство Хорватии вновь отменит визовый режим для граждан Украины, Азербайджана, Казахстана и России. Теперь украинцы, которые имеют загранпаспорта, смогут въезжать на территорию Хорватии без виз на срок до 90 дней в течение полугода с даты первого въезда, а также осуществлять транзитный проезд через ее территорию.

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