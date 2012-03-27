Прогресса в освобождении украинцев в Ливии нет – МИД

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Переговорный процесс по освобождению задержанных в Ливии украинцев продолжаются, существенных изменений пока нет, заявляют в Министерстве иностранных дел Украины.

"Пока что существенных изменений, к сожалению, не происходит", - сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров, отвечая на вопрос журналистов по поводу ситуации с задержанными в Ливии украинцами.

Он также отметил, что по информации посольства Украины в Ливии, с гражданами Украины все нормально, они находятся в прежнем месте и чувствуют себя удовлетворительно.

Напомним, директор департамента информационной политики МИДа Олег Волошин заявил о том, что Министерство иностранных дел Украины считает обоснованным задержание в Ливии 22 украинцев.

«Их же небезосновательно задержали. Они как минимум нарушили иммиграционное законодательство Ливии», - сказал он.

При этом Волошин отметил, что вызывает вопрос, чем именно занимались задержанные украинцы в Ливии.

«Есть вопросы: что эти люди делали в Ливии в центре конфликта, на кого они работали, и кто они реально по специальности?» - сказал он.

Как сообщал «Главред», 4 сентября повстанцы штурмовали офис нефтяной компании в Триполи. После обыска местная полиция арестовала 22 украинцев. Их обвинили в том, что работали снайперами у Каддафи.

МИД Украины уже несколько месяцев не может освободить задержанных в Ливии украинцев. Директор департамента консульской службы МИД Украины Андрей Олефиров рассказал, что переговоры по освобождению задержанных в Ливии граждан Украины продолжаются. Вина задержанных украинцев до сих пор не доказана, и это официально признают ливийские коллеги.

По информации МИД, регулярно граждан Украины посещают дипломаты. Они привозят необходимые продукты питания, предметы гигиены, а также предоставляют возможность общаться с родственниками задержанных по телефону.

фото: tsn.ua

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