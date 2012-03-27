В Антарктиде упал советский метеоспутник «Метеор-1»

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Во вторник, 27 марта, находившийся в космосе ровно 43 года, первый советский метеоспутник «Метеор-1» упал на Землю. Его несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты упали в Антарктиде.

Официальный представитель Войск воздушно-космической обороны полковник Алексей Золотухин заявил, что «по данным Главного центра разведки космической обстановки ВВКО, фрагменты спутника «Метеор-1» вошли в плотные слои атмосферы сегодня в 02:17 мск ( 01.17 по Киеву) над Антарктидой», сообщает ИТАР-ТАСС.

«Метеор-1» был запущен 26 марта 1969 года с космодрома Плесецк и проработал на полярной орбите немногим более года.

По информации американских военных, спутник вошел в плотные слои атмосферы Земли около 00.22 по Киеву над западными районами Монголии.

Макет одного из первых спутников серии «Метеор»

Ранее «Главред» сообщал, что 25 марта российский телекоммуникационный спутник «Экспресс-АМ4», выведенный в августе 2011 года на нерасчетную орбиту, сведен с околоземной орбиты и затоплен в Тихом океане. Не сгоревшие обломки спутника упали в Тихом океане, к северу от Гавайских островов.

фото: vesti.ru, osp.ru,

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