Банкиры потребовали у Януковича отставки руководства НБУ

{1-} Ассоциация украинских банков обратилась к президенту Виктор Януковичу и главе Верховной Рады Владимиру Литвину с требованием отправить в отставку руководителей Нацбанка Украины. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава АУБ Александр Сугоняко.

По словам Сугоняко, руководством НБУ были допущены стратегические ошибки в финансовой, монетарной и банковской сферах, передает НБН.



В письме-обращении к руководству страны АУБ утверждает, что многочисленные непрофессиональные действия НБУ совершаются с нарушением базовых конституционных положений.



По словам Сугоняко, необходимо изменить правительство НБУ, которое подрывает доверие к действующей власти и Нацбанку.

Ранее Главред также сообщал, что Александр Сугоняко считает, что предоставление Фонду гарантирования вкладов физических лиц права самому определять размер гарантированного вклада, является ошибкой.

Такое мнение он выразил, комментируя Главреду принятие закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

«Что касается новации о том, что теперь не гарантируется возврат вкладчику депозита до 150 тысяч гривен, то считаю неправильным наделение Фонда правом определять размер гарантированного государством вклада. На мой взгляд, цифра должна была быть четко прописана в законе. Потому что это может серьезно дестабилизировать депозитный рынок», – заявил банкир.

фото: banker.ua

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