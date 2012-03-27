Саакашвили предупредил о ядерной угрозе с оккупированных Россией территорий

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Президент Грузии Михаил Саакашвили выступил на саммите в Сеуле и обратил внимание собравшихся на т.н. «черные дыры», которые представляют собой оккупированные Россией неподконтрольные территории сепаратистских Абхазии и т.н. Южной Осетии с которых могут распространяться ядерные материалы.

Саакашвили заявил, что у Грузии «нет никакой информации о ситуации на этих территориях и распространения оттуда опасности вполне реально, так как они могут представлять собой маршруты не только наркоторговли, но и возможного распространения ядерных материалов», сообщает «Грузия online».

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Президент Грузии отметил, что на подконтрольной Тбилиси территории выполняются все обязательства, что признал и президент США Барак Обама, и кроме того, Грузия привела в соответствие с международными нормами свое законодательство.

Саакашвили отметил, что на оккупированных территориях не ведется никакой международный мониторинг, хотя в Агудзера находится объект, который имеет отношения к ядерным исследованиям.

Ранее «Главред» сообщал, что на территории оккупированной Россией Южной Осетии прошли президентские выборы, однако они не выявили победителя. Считается, что во втором туре может победить ставленник Москвы бывший председатель КГБ республики Леонид Тибилов.

фото: novoskop.ru

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