Тюремщики показали "рай" в колонии Тимошенко (ВИДЕО)

Представители пенитенциарной системы распространили видеоматериалы, в которых показаны идеальные условия в медсанчасти Качановской исправительной колонии, где отбывает наказание Юлия Тимошенко.
На видео показана медсанчасть с евроремонтом, а также тренажерный зал с новыми тренажерами, сообщают Комментарии.
Кроме того, на видео запечатлена современная медицинская аппаратура.
На видео видно, как женщины-заключенные занимаются на беговых тренажерах, крутят хула-хуп.
Кроме того, взяты комментарии у заключенных, которые рассказывают на камеру о том, как медсанчасть помогает им вылечиться от различных болезней, в том числе от остеохондроза и болей в спине.
Также в видео подчеркивается, что Тимошенко "такие условия не устраивают".
"Врачам не ясна такая позиция заключенной", - говорится за кадром.
По словам врача, в колонии находится 150 человек с тем же диагнозом, как у Тимошенко. "на качество лечения никто, кроме Тимошенко, не жалуется", - отмечается за кадром.
Ранее Главред писал, что Юлия Тимошенко в очередной раз отказалась от лечения и медицинских осмотров врачами медчасти Качановской исправительной колонии № 54.
"24 марта врачи учреждения составили два акта отказа Тимошенко от предложенного осмотра, измерения температуры тела и артериального давления", - говорится в сообщении.
В документах также указано, что пациентка "жалоб не предъявляла, самочувствие Тимошенко не нарушено, по комнате она передвигается с ходунками, постепенно расширяя двигательный режим".
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