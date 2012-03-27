Тюремщики показали "рай" в колонии Тимошенко (ВИДЕО)

Представители пенитенциарной системы распространили видеоматериалы, в которых показаны идеальные условия в медсанчасти Качановской исправительной колонии, где отбывает наказание Юлия Тимошенко.

На видео показана медсанчасть с евроремонтом, а также тренажерный зал с новыми тренажерами, сообщают Комментарии.

Кроме того, на видео запечатлена современная медицинская аппаратура.

На видео видно, как женщины-заключенные занимаются на беговых тренажерах, крутят хула-хуп.

Кроме того, взяты комментарии у заключенных, которые рассказывают на камеру о том, как медсанчасть помогает им вылечиться от различных болезней, в том числе от остеохондроза и болей в спине.

Также в видео подчеркивается, что Тимошенко "такие условия не устраивают".

"Врачам не ясна такая позиция заключенной", - говорится за кадром.

По словам врача, в колонии находится 150 человек с тем же диагнозом, как у Тимошенко. "на качество лечения никто, кроме Тимошенко, не жалуется", - отмечается за кадром.

Ранее Главред писал, что Юлия Тимошенко в очередной раз отказалась от лечения и медицинских осмотров врачами медчасти Качановской исправительной колонии № 54.

"24 марта врачи учреждения составили два акта отказа Тимошенко от предложенного осмотра, измерения температуры тела и артериального давления", - говорится в сообщении.

В документах также указано, что пациентка "жалоб не предъявляла, самочувствие Тимошенко не нарушено, по комнате она передвигается с ходунками, постепенно расширяя двигательный режим".

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