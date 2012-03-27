В Украине не будет новых налогов на землю

{1-} Дополнительных налогов на землю вводиться не будет. Об этом в ходе встречи с общественными организациями в области агропромышленного комплекса сказал премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Никаких дополнительных налогов на землю вводиться не будет. Это однозначно», – подчеркнул Азаров.



Он назвал шаги, которые планирует предпринимать правительство, чтобы улучшить показатели сферы животноводства, передает НБН.



Премьер также отметил, что развитие крупного рогатого скота нельзя обеспечить за 2-3 года, на это понадобиться 5-7 лет.

«Тут (в развитии животноводства. – Ред.) надо идти двумя путями: с одной стороны поддержка крупнотоварного производства, как магистральной линии и добиваться прироста хотя бы 200-300 тысяч голов в год, а с другой стороны необходимо поддерживать производство мяса и молока населением», – отметил Азаров.



Он также рассказал, что Кабмин планирует поддерживать выделением дотаций граждан, которые держат от 2 до 5 коров.



Кроме того, по словам г-на Азарова, правительство рассмотрит и поддержит создание обслуживающих кооперативов. Он подчеркнул, что сейчас ведется работа со странами СНГ и Евросоюза по максимальной адаптации украинского технического регламента животноводства к международным стандартам.



Также премьер пообещал усилить контроль за качеством продуктов питания и установить до 2015 года сертифицированные пункты забоя скота.

Ранее Главред писал, что премьер Николай Азаров заявил о том, что крупный бизнес Украины платит 86% всех налогов и сборов в стране.

«350 крупных компаний в Украине платят 86% всех налогов и сборов», - сказал Азаров, комментируя слова о том, что подавляющую часть доходов государственного бюджета обеспечивает малый и средний бизнес.

При этом премьер добавил, что в свое время, когда он работал руководителем Государственной налоговой администрации, он размышлял о том, чтобы оставить ей только возможность работы с крупными налогоплательщиками.

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