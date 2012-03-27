Тюремщики заявили, что не будут подселять к Тимошенко убийцу

{1-} В камеру к экс-премьер-министру Юлии Тимошенко не будут подсаживать отбывающих срок за совершение убийства. Об этом заявил помощник главы центрального аппарата Государственной пенитенциарной службы Игорь Андрушко.

«К Юлии Тимошенко в Качановской колонии, возможно, скоро подселят соседей. Я этого не исключаю, поскольку она одна живет в комнате, рассчитанной на 6 или 7 человек. Но ее соседями вряд ли могут быть женщины, осужденные за непреднамеренное убийство. Во-первых, такого решения не принималось. Во-вторых, администрацией колонии будут учитываться психологические особенности заключенных и статьи, по которым они осуждены», – сообщил Игорь Андрушко.

Также помощник руководителя Государственной пенитенциарной службы отметил, что заявления адвоката Юлии Тимошенко Сергея Власенко, которые распространяют СМИ, всегда отличаются от официальных заявлений ведомства, передает НБН.

«Откуда у него информация, что к Тимошенко подсадят убийц? Это, как и другие заявления защитника, не соответствуют действительности и отличаются от официальных данных чуть ли не на 90%», – отметил Андрушко.

Ранее Главред писал, что защитник экс-премьера Сергей Власенко заявил о том, чтов камеру экс-премьера Юлии Тимошенко могут подселить женщину, осужденную за умышленное убийство, утверждает.

«На выходные в камере Юлии Владимировны была поставлена третья кровать, и в разговоре работники колонии сообщили ей, что, возможно, на эту кровать заселят очень интеллигентную, интеллектуальную и толерантную женщину, которая отбывает наказание за умышленное убийство», - заявил Власенко под стенами Качановской колонии в Харькове.

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