Янукович назвал дату начала строительство саркофага на ЧАЭС

Находящийся в Сеуле на саммите по вопросам ядерной безопасности Президент Виктор Янукович заявил, что строительство объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС начнется 26 апреля.

При этом Янукович отметил, что сбор средств на строительство объекта - это общее достижение мирового сообщества, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Украина стала активным участником международного сотрудничества в направлении обеспечения ядерной безопасности. И это чувствуют наши партнеры из всего мира», - сказал Президент.

Ранее министр чрезвычайных ситуаций Украины Виктор Балога сообщил, что на ЧАЭС начались работы по строительству нового саркофага (конфаймента).

Объект «Укрытие» будет представлять собой сооружение в форме арки высотой 105 метров, длиной 150 метров и шириной 260 метров. После возведения он будет надвинут на четвертый блок ЧАЭС, над которым сейчас находится саркофаг. Стоимость этого проекта составляет более EUR1 млрд. Планируется, что он будет завершен к 2015 году.

Сумма привлеченных донорских средств для проектов по возведению нового конфаймента на ЧАЭС и строительству хранилища отработанного ядерного топлива уже составляет около 700 млн евро.

Ранее «Главред» сообщал, что стоимость строительства нового безопасного конфаймента на объекте «Укрытие» на разрушенном блоке ЧАЭС составляет 990 млн евро. А монтаж арки нового объекта планируют закончить к середине 2015 года.

фото: bbc.co.uk

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