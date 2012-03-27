Медведев жестко ответил американцам: включайте мозги

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Президент РФ Дмитрий Медведев далее жесткий ответ кандидату в президенты США Митту Ромни, который назвал Россию «главным геополитическим противником США», и посоветовал ему включать доводы рассудка, чтобы его заявления не попахивали Голливудом.

Медведев дал понять, что отношения России и США во многом будут зависеть от того, кто будет избран американским президентом в ноябре. «Диалог с Обамой в последнее время был образцовым, мы научились слушать друг друга, он комфортный партнер», - заявил он.

А вот к соперникам действующего президента США из Республиканской партии Медведев, как оказалось, относится не так тепло. «Всем кандидатам в президенты США я бы советовал при заявлениях включать доводы рассудка и следить за часами - сейчас не середина 1970-х годов. В том, что касается различных идеологических клише, я всегда опасаюсь, когда та или иная сторона использует конструкции типа «враг номер один» и так далее. Это очень пахнет Голливудом и определенными временами», - заявил Медведев.

Эта ремарка президента адресована фавориту республиканских праймериз Ромни, известному, как впрочем и его однопартийцы, резко негативным отношением к России. Еще на старте предвыборной гонки Ромни заявлял о намерении позабыть о договоренностях и развернуть ПРО в интересах США, а также обещал «обуздать Москву».

В похожем ключе он высказался и накануне: мормон-республиканец назвал Россию «главным геополитическим врагом США». Поводом для этого высказывания стали именно переговоры Обамы с Медведевым в Сеуле.

Ранее «Главред» сообщал, что в США разгорается скандал, связанный с неожиданной утечкой содержания личной беседы Обамы и Медведева в рамках ядерного саммита в Сеуле. Республиканцы и некоторые СМИ сразу же обвинили президента в конъюнктуре и предательстве национальных интересов.

фото: kremlin.ru

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