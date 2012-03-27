Янукович рассказал, как Россия готова сотрудничать с Украиной

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Руководство Российской Федерации подтверждает готовность активно сотрудничать с Украиной по всем направлениям. Об этом Президент Виктор Янукович сообщил украинским журналистам в Сеуле 27 марта, передает пресс-служба Президента Украины.

"Президент Медведев подтвердил, что такая работа начата, есть политическая воля", - отметил Янукович.

Он напомнил, что на вторую декаду мая запланировано заседание межгосударственной украинско-российской комиссии. "Будем стремиться к этому времени с обеих сторон решить те вопросы, которые можно решить за этот короткий период времени", - подчеркнул глава государства.

Отвечая на вопрос журналистов относительно перспектив создания газотранспортного консорциума, Янукович подтвердил, что в настоящее время Украина ждет оценки стоимости ГТС. "Когда будет оценка - будет о чем говорить", - добавил Президент.

Ранее Главред писал, что во время встречи в Москве с Владимиром Путиным Президент Виктор Янукович заявил, что надеется на проведение заседания межгосударственной российско-украинской комиссии, возглавляемой главами двух государств, в ближайшее время.

«Я надеюсь, что мы в самое ближайшее время проведем межгосударственную комиссию, подготовим целый пакет документов, уже по которым, я думаю, нам нужно с вами посмотреть, подвести черту и принимать решения к их подписанию», - сказал глава государства.

Он отметил, что такие договоренности создадут условия для развития экономик обеих стран.

Президент также указал на важность для Украины интеграционных процессов, особенно касающихся отдельных секторов экономики.

фото: president.gov.ua

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