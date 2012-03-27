Во время подготовки к Евро-2012 в Украине погибли 14 человек

Во время подготовки к Евро-2012 по футболу в Украине погибло 14 человек.

Об этом заявил глава профсоюза строителей Украины Василий Андреев, передает НБН.

«Больше всего рабочих погибло во время строительства главной спортивной арены Украины - НСК «Олимпийский» - 8 человек. Официально лишь четверо из них были признаны получившими травмы на производстве. Соответственно, можно сделать вывод, что остальные работали на строительстве неофициально», – заявил представитель профсоюза.

Андреев отметил, что за четыре года подготовки Украины к Евро-2012 были задействованы более 40 тысяч работников, это около 16% строительного рынка.

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По его словам, после проведения футбольного чемпионата как минимум 16% сотрудников строительных компаний-подрядчиков потеряют работу.

Кроме того, Андреев подчеркнул, что УЕФА, которая фактически является заказчиком работ по строительству спортивных арен и инфраструктуры, не хочет брать на себя ответственность и какие-либо социальные обязательства.

Поэтому, по его мнению, проблему утраты рабочих мест без привлечения государства решить невозможно.

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