Во время подготовки к Евро-2012 в Украине погибли 14 человек

Во время подготовки к Евро-2012 по футболу в Украине погибло 14 человек.
Об этом заявил глава профсоюза строителей Украины Василий Андреев, передает НБН.
«Больше всего рабочих погибло во время строительства главной спортивной арены Украины - НСК «Олимпийский» - 8 человек. Официально лишь четверо из них были признаны получившими травмы на производстве. Соответственно, можно сделать вывод, что остальные работали на строительстве неофициально», – заявил представитель профсоюза.
Андреев отметил, что за четыре года подготовки Украины к Евро-2012 были задействованы более 40 тысяч работников, это около 16% строительного рынка.
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По его словам, после проведения футбольного чемпионата как минимум 16% сотрудников строительных компаний-подрядчиков потеряют работу.
Кроме того, Андреев подчеркнул, что УЕФА, которая фактически является заказчиком работ по строительству спортивных арен и инфраструктуры, не хочет брать на себя ответственность и какие-либо социальные обязательства.
Поэтому, по его мнению, проблему утраты рабочих мест без привлечения государства решить невозможно.
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