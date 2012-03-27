Сирийцам запретили выезжать из страны

{1-} Для всех сирийских мужчин в возрасте от 18 до 42 лет введен запрет на выезд из Сирии за рубеж без предварительного разрешения военных комиссариатов. Ранее было запрещено без разрешения военного комиссариата выезжать только тем, кто не прошел обязательной двухлетней военной службы в армии.

Запрет на выезд сирийский журнал "Аликтисади" напрямую связал с беспорядками, происходящими в Сирии последний год. Запрет уже вступил в силу: нескольким десяткам сирийцев уже запретили покинуть Сирию непосредственно на границе с Ливаном и в аэропорту северосирийского города Алеппо, передают Вести.ru.

Заперт может быть вызван подготовкой ко всеобщей мобилизации населения, которая может быть объявлена в Сирии в случае объявления чрезвычайного положения.

Отмечается, что ограничения на выезд из страны носят временный характер. Подобная мера уже вводилась в прошлом, но затем была отменена, сообщает сайт Syria-news.

Число жертв беспорядков в Сирии Организация Объединенных Наций оценивает в 8 тысяч человек. Еще десятки тысяч сирийских граждан лишились крова. Официальный Дамаск утверждает, что не применяет силу к мирным демонстрантам, а лишь оказывает противодействие поддерживаемым из-за рубежа террористическим группировкам. Сирийское правительство утверждает, что от рук боевиков погибло более 2 тысяч сирийских военных.

Ранее Главред писал, что сирийская армия провела операции против повстанцев в ряде сирийских городов, 20 человек убиты, сообщили в субботу, 24 марта, в Сирийском наблюдательном совете по правам человека.

В частности, операции с участием тяжелой артиллерии были проведены в городах Хомс, Хама и Деръа, также столкновения между правительственными войсками и силами оппозиции происходили в окрестностях Дамаска.

фото: kursiv.kz

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