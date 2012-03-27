Американский суд не отклонял иск Луценко к Пшонке - адвокат

{1-} На данный момент никакой информации о якобы отклонении иска в США защита экс-министра внутренних дел Юрия Луценко не имеет. Об этом заявил его адвокат Игорь Фомин, сообщает пресс-служба «Народной самообороны».

«Информация о якобы повторном отказе в американском суде Юрию Луценко в иске против прокуроров на данный момент не отвечает действительности», – отметил адвокат.

По его словам, повторный иск еще не подавался, поскольку готовятся соответствующие документы.

«Мы ожидаем информации от американского адвоката Кеннета МакКелиона, который ведет это дело в США», – уточнил Фомин.

Напомним, что 27 февраля ряд СМИ распространил информацию о том, что Федеральный суд округа Колумбия в США во второй раз отказался возобновить производство по иску экс-министра Юрия Луценко к генпрокурору Виктору Пшонке.

Ранее Главред также сообщал, что ещё в середине февраля Федеральный суд округа Колумбия отклонил иск экс-министра внутренних дел Юрия Луценко к Генпрокурору Виктору Пшонке, его первому заместителю Ренату Кузьмину и другим сотрудникам Генпрокуратуры из-за технической ошибки. Об этом заявил нардеп Владимир Арьев, который процитировал адвоката Луценко Кена МакКаллиона.

По словам адвоката, в связи с административной ошибкой, он не был уведомлен в электронном виде (или по почте) о решении суда представить отчет по делу Луценко

Новости по теме:

Американский суд снова отказал Луценко по иску к Пшонке

Иск Луценко к Пшонке отклонен из-за технической ошибки – адвокат

США отклонили иск Луценко к Генпрокуратуре Украины (ДОКУМЕНТ)

У Луценко назвали фальшивкой сообщение об отклонении иска к Пшонке

Американский суд отклонил иск Луценко к Пшонке