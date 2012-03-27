Шпенов: Я буду добиваться увольнения судей, отпустивших депутата-убийцу

Народный депутат Дмитрий Шпенов сегодня на пресс-конференции заявил, что направил обращение в Высший совет юстиции (ВСЮ), в котором просит уволить за нарушение присяги судей Довгинцевского суда Кривого Рога, решением которых экс-депутат Софиевского района Днепропетровской области Александр Таран, в 2010 году убивший человека, получил два года условно и был освобожден в зале суда.

Нардеп сообщил, что глава ВСЮ Владимир Колесниченко уже отреагировал на это обращение, назначив проверку действий судей.

«Александр Таран убил человека во дворе его собственного дома, на глазах семьи и односельчан. Он оставил без отца несовершеннолетнего ребенка. Что это за суд и что это за правосудие, если он получил за это условный срок?!», - возмущен Шпенов.

«В прошлом году Криворожский районный суд Днепропетровской области осудил Тарана на 14 лет. По результатам нового рассмотрения дела 14 лет тюрьмы превратилось в два года условно. Что изменилось за это время?», - недоумевает нардеп.

Шпенов сообщил, что работники прокуратуры два дня не могли даже получить протокол и приговор суда, так как после оглашения приговора один из суд

ей Довгинцевского суда поспешно ушел в отпуск, а другой – лег на больничный.

«Никакие ухищрения им не помогут. Именно из-за таких людей уровень доверия украинцев к судам самый низкий среди всех органов власти. В 2010-м году Президент Украины начинал судебную реформу именно для того, чтобы таких решений суда, такого лже-правосудия в нашей стране не было. Очистить судебную власть от таких судей для меня является делом чести. Я буду добиваться не только их увольнения, но и открытия по ним уголовного дела за вынесение заведомо неправосудного решения», - подытожил Шпенов.

Как ранее сообщалось, Шпенов пообещал взять под свой личный контроль ситуацию вокруг данного решения суда и добиться того, чтобы убийца понес наказание. В частности, нардеп написал обращение в Генеральную прокуратуру, которое подписали около 30 депутатов из всех фракций парламента.