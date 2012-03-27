Эксперты рассказали о шансах Авакова получить убежище в Италии

{1-} Эксперты считают вполне вероятным получение Арсеном Аваковым политического убежища в Италии.

Об этом заявили опрошенные «Главредом» эксперты.

«Аваков вполне может обратиться с ходатайством о предоставлении политического убежища», – отметил Олег Мусиенко.

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«В случае ходатайства о предоставлении политического убежища начнется длительная процедура, до окончания которой не может быть принято решение об экстрадиции заключенного», - поддержал коллегу защитник экс-премьера Юлии Тимошенко Юрий Сухов.

Политолог Михаил Погребинский считает, что в этом случае Аваков может больше никогда не вернуться в Украину.

«Если бы он просил там политического убежища, как сделали его коллеги Богдан Данилишин в Чехии и Михаил Поживанов в Австрии, то он остался бы в той стране, и никто бы его не вернул в Украину», – сказал Погребинский.

В свою очередь народный депутат Украины, соратник Авакова по «Батькивщине» Сергей Соболев считает такой вариант развития событий «очень возможным».

«Арсен Аваков имеет право обратиться в миграционную службу той страны, где он арестован. Если он докажет, что происходящее с ним – это политические преследования, не имеющие ничего общего с криминальным расследованием, то в связи с этим он может просить о предоставлении ему политического убежища», - подчеркнул нардеп.

«У любого человека есть такое право. И решение будет принимать страна, где произошло задержание. Такой вариант развития событий очень возможен», – считает Сергей Соболев.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее , вчера, 26 марта, в МВД Украины подтвердили арест экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова, подозреваемого в совершении ряда преступлений на территории Украины.

27 марта Генеральная прокуратура Украины сообщила, что готовит пакет документов для экстрадиции Авакова из Италии.

Фото: focusyour.info

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