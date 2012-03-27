Обнародован рейтинг стран с наибольшим количеством смертных казней

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В мире остается все меньше государств, которые применяют в качестве высшей меры наказания смертную казнь. Из 193 членов ООН лишь 20 государств в 2011 году привели в исполнение смертные приговоры - этот показатель на 30 процентов ниже, чем 10 лет назад. Тем не менее в прошлом году во всем мире казнены не менее 676 человек. Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International (AI), обнародованном во вторник, 27 марта.

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В действительности число казненных, как полагают правозащитники, намного выше. Только в Китае, по всей видимости, приведено в исполнение больше смертных приговоров, чем во всем остальном мире. Однако официальной статистики по казням в этой стране не существует, поэтому в докладе AI она не отражена. Американская правозащитная организация Dui Hua предполагает, что в Китае ежегодно казнят около 4 тысяч человек, передаёт Deutsche Welle.

Второе место в мире по числу казней занимает Иран (не менее 360 казней в год), затем следуют Саудовская Аравия (не менее 82 казненных) и Ирак (не менее 68). В США высшая мера наказания в 2011 году была приведена в исполнение в отношении 43 человек. Чуть меньший показатель, по данным Amnesty International, в Йемене и Северной Корее.

Беларусь остается единственной европейской страной, применяющей смертную казнь, отмечается в отчете. В прошлом году Минск казнил двух человек. В середине марта текущего года также был приведен в исполнение приговор в отношении Владислава Ковалева и Дмитрия Коновалова, осужденных за теракты в минском метро, напоминает организация.

По данным на конец 2011 года в заключении находились не менее 18 750 человек, приговоренных к смертной казни. В 2010 году, по данным Amnesty International, в 23 странах были казнены 527 человек. Данные по Китаю в этом показателе также не отражены.

Ранее Главред также сообщал, что украинские коммунисты через 2-3 недели намерены вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о возвращении смертной казни. Об этом заявил нардеп, первый секретарь Днепропетровского обкома КПУ Сергей Храпов.

«КПУ уже дважды выносила на рассмотрение Верховной Рады законопроект о возвращения высшей меры наказания – смертной казни. Его авторами являются депутаты от Компартии Петр Симоненко, Игорь Алексеев и Валерий Бевз. После случая с Оксаной Макар Компартия требует немедленного включения в повестку дня Верховной Рады рассмотрения нашего законопроекта о введении смертной казни за особо тяжкие преступления и принятия соответствующего закона. По состоянию на сегодняшний день этот законопроект находится в профильном комитете, через 2-3 недели он будет вынесен на голосование», - сказал Храпов.

фото: postun.com

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