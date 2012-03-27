Британцев предупредили: украинские проститутки больны СПИДом

{1-} Почти каждая пятая проститутка в Украине инфицирован ВИЧ, но при этом недуг держат в секрете.

Британская газета The Sun нашла пять таких девушек через группу поддержки людям с ВИЧ / СПИД и каждая из девушек предоставила документы, подтверждающие, что они ВИЧ-позитивны.

Но, например, англоязычная 24-летняя Катя не прекращала работать в Донецке, где Англия сыграет с Францией и Украиной, отмечает издание, передаёт Украинская правда.

"И английские фанаты сделают меня миллионершей", - говорит девушка смеясь.

"Я не буду увеличивать цену за один раз с 100 долларов, но щедрыми клиентами я могу заработать за день 1100 долларов", - уверяет Катя.

Она убеждает, что заразиться от нее нельзя, ибо она настаивает, чтобы клиенты надевали презервативы.

Блондинка, у которой диагностировали ВИЧ в 19 лет после незащищенного секса с бойфрендом, сказала изданию: "Я очень осторожна".

"Но очевидно, что я не буду говорить своим клиентам, что я инфицирован, ибо это все испортит".

Издание напоминает, что в Украине - высокий уровень инфицирования ВИЧ в Европе: с ВИЧ / СПИДом живут 500 000 человек (более 1% населения).

"По официальным данным, инфицированными являются 17% проституток, но по нашему мнению, таких гораздо больше. Но мы все понимаем, как рискуют клиенты и делаем все возможное, чтобы их защитить. Наши дела будут процветать этим летом", - говорит Катя.

Голубоглазая 18-летняя Татьяна была инфицирована в 16 лет через наркоманскую иглу. "Мне повезло, врачи говорят, что моя иммунная система еще сильна. И я достаточно хорошо выгляжу, чтобы продолжать работать", говорит она.

21-летняя блондинка Аня, которая должна в мае родить ребенка, уже в июне планирует работать, если сможет найти няню для ребенка. "Я не понимаю, почему я должна перестать принимать клиентов, пока я осторожна. Это хорошая возможность заработать деньги", - говорит Аня.

Ранее Главред писал, что секретарь СНБО Украины Андрей Клюев заявил о том, что в Украине за последние 25 лет от СПИДа умерли почти 25 тысяч человек.

По его словам, эпидемии СПИДа и туберкулеза в Украине продолжают оставаться угрозой национальной безопасности и требуют концентрации усилий на лечение и профилактику этих болезней.

Он также отметил, что количество больных СПИДом в Украине увеличивается с каждым годом.

По состоянию на начало 2012-го на диспансерном учете находится свыше 120 тысяч носителей ВИЧ-инфекции и почти 19 тысяч больных СПИДом.

фото: скрин thesun.co.uk

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