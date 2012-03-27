В апреле Украина и Россия обсудят будущее Черноморского флота

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Встреча сопредседателей подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины состоится в середине апреля в Москве, заявили в МИД РФ.

"Достигнута договоренность о проведении в середине апреля 2012 года в Москве встречи сопредседателей подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Сообщение опубликовано по итогам телефонного разговора замглавы МИД РФ Григория Карасина и первого заместителя министра иностранных дел Украины Руслана Демченко, передаёт Интерфакс – Украина.

Как заявили в МИД РФ, в ходе разговора дипломаты также обсудили актуальные направления сотрудничества России и Украины, в частности перспективы российско-украинского взаимодействия в культурно-гуманитарной и консульской сферах.

фото: sunhome.ru

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