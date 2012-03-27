Президент Сирии попал под обстрел

{1-} Кортеж Президента Сирии Башара Асада попал под обстрел в городе Хомс.
Об этом со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия» сообщает ИТАР-ТАСС.
После обстрела Башар Асад прервал свою поездку в Хомс.
Боевики открыли по колонне автомашин сильный автоматный огонь. В то же время, сирийские СМИ никак не прокомментировали этого происшествия.
Во время визита в мятежный город президента встретился с губернатором провинции, посетил разрушенный квартал Баб-Амр, служивший основным оплотом мятежников.
Асад также посетил дислоцированные в Хомсе армейские спецподразделения и военный госпиталь, воздав должное «мужеству военнослужащих, вставших на пути террористического заговора».
Как известно, в Сирии продолжается вооруженное противостояние между официальными властями и оппозицией.
Накануне появилась информация, что в Хомсе сирийские войска окружили большую группу боевиков, проникших в город.
По сообщениям официальных СМИ, ожесточенные бои идут в пограничной с Иорданией местности Лаххат.
В Дейр-эз-Зоре на Евфрате идет зачистка жилых кварталов, которые находились под контролем вооруженных противников режима.
Поступали сообщения об арестах, которые проводили стражи порядка в Кабуне, одном из пригородов Дамаска, где наиболее активны исламисты.
Напомним, как сообщал "Главред" ранее, официальные власти Сирии одобрили план спецпредставителя ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ) Кофи Аннана по урегулированию кризиса в стране.
Предложения Кофи Аннана, недавно посетившего Дамаск, легли в основу заявления по Сирии, которое принял Совбез ООН. Ранее Россия и Китай дважды использовали свое право вето и блокировали западные проекты резолюций.
По мнению официального Пекина и Москвы, предложения Аннана не в полной мере отражали ситуацию в Сирии и могли только спровоцировать развитие конфликта, однако на этот раз предложения не были такими категоричными, и довольны новым документом остались все.
фото: vesti.ru
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