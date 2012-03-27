Донецкая гостиница к Евро-2012 повысила цены в 250 раз (ФОТО)

{1-} В донецкой гостинице «Эконом», расположенной возле «Донбасс Арены», сутки проживания в одноместном номере стоят 4500 евро.

Об этом сообщает официальный сайт гостиницы, передает «Украинская правда».

На период проведения матча «Франция-Англия» предлагается пакет проживания на четверо суток в одноместном номере за 18 тысяч евро.

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Проживание в двухместном номере с двуспальной кроватью или двумя раздельными в течение четырех дней, согласно информации на сайте, обойдется в 20 тысяч евро.

Трехместный номер на 4 дня в отеле «Эконом» в период проведения чемпионата будет стоить 30 тысяч евро.

Такие же цены предлагаются на время матчей «Украина-Франция» и «Украина-Англия».

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В то же время, проживание в одноместном номере отеля в другое время стоит 180 гривен, то есть в 250 раз меньше, чем во время чемпионата.

Отметим, что в телефонном разговоре с представитель отеля сообщил, что на сайте допущена ошибка.

«На самом деле стоимость пакета всего 900 евро одноместный номер и 1000 – двухместный», - сказала она.

Таким образом, сутки в одноместном во время проведения матча обойдутся в 225 евро, то есть в 12,5 раз дороже, чем обычно.

При этом бронирование проводится только после 100% оплаты номера на весь период.

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