Обаму обвинили в продаже национальных интересов из-за разговора с Медведевым

Барака Обаму обвинили в «продаже» национальной системы ПРО США.

Об этом заявил кандидат в президенты США Ньютон Гингрич, передает РИА «Новости».

Как известно, в ходе переговоров президентов России и США в Сеуле Обама попросил российского лидера об «отсрочке» в переговорах относительно ПРО до завершения в США президентских выборов.

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По словам американского президента, после выборов он «будет обладать большей гибкостью» в дальнейшем обсуждении противоракетной обороны.

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Гингрич назвал слова Обамы «циничными», обвинив президента США в планах «продать» национальную программу противоракетной обороны.

«Мне интересно, скольким еще странам Президент обещал большую гибкость в то утро, когда ему не нужно было отвечать перед американским народом?», - заявил Гингрич.

СМИ подслушали тайные переговоры Обамы с Медведевым (АУДИО)

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, соперник Обамы и Гингрича на предстоящих выборах, республиканец Митт Ромни, комментируя итоги президентов РФ и США заявил, что главным геополитическим врагом для США является Россия, а не Иран или КНДР.

Он объяснил это тем, что Москва «всегда поддерживает худших в мире».

Официальный представитель Белого дома Джей Карни назвал подобные высказывания в отношении России «неаккуратными».

По его словам, разговоры о России как о главном враге США не соответствуют достигнутым за последние годы успехам в сотрудничестве двух стран, а главной угрозой для США, очевидно, является «Аль-Каида».

Соперник Обамы назвал Россию главным противником США

Дмитрий Медведев посоветовал кандидатам в президенты США включать разум, делая заявления, подобные высказываниям Митта Ромни.

Как известно, в ноябре 2012 года в США пройдут не только выборы президента, но и выборы в Конгресс, на которых демократы планируют вернуть себе контроль над нижней палатой парламента.

фото: kremlin.ru

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