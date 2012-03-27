Американский суд повторно отказал Луценко в иске к генпрокурору (ДОКУМЕНТ)

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В США суд Федерального округа Колумбия отказался возобновить рассмотрение иска бывшего главы МВД Юрия Луценко к Генеральному прокурору Виктору Пшонке.

Об этом сообщает «Тиждень».

Луценко в иске потребовал признать незаконным и политически мотивированным свое уголовное преследование.

Кроме того, Луценко потребовал также взыскать моральный ущерб.

В феврале суд отклонил его иск из-за того, что истец не выполнил его распоряжения без объяснения причин.

В частности, Луценко, в установленный срок не сумел информировать суд о том, как проходит уведомление ответчиков.

После этого защита Луценко подала ходатайство о возобновлении производства по иску.

Адвокаты отметили, что готовы предоставить необходимый отчет об уведомлении ответчиков.

Однако, как следует из текста решения, 26 марта суд отклонил ходатайство, решив, что причины, приведенные защитой Луценко в его оправдание, недостаточно убедительны.

В иске Луценко обвинил ответчиков в нарушении его права на неприкосновенность личности путем незаконного ареста и необоснованно долгого содержания под стражей.

Кроме того, экс-глава МВД утверждал, что во время заключения он подвергался бесчеловечному и унижающему его достоинство обращению.

Кроме Пшонки, ответчиками по иску выступали его первый заместитель Ринат Кузьмин, а также сотрудники Генпрокуратуры Сергей Войченко и Антон Зинченко.

Как известно, Юрия Луценко арестовали в конце 2010 года. Печерский райсуд Киева 27 февраля приговорил Луценко до четырех лет лишения свободы.

фото: pravda.com.ua

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