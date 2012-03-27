На Львовщине горит колония для пожизненно заключенных (ФОТО)

В исправительной колонии для приговоренных к пожизненному заключению, в городе Сокаль, Львовской области, сегодня, 27 марта, возник пожар, который до сих пор не потушен.

Об этом сообщает телеканал ZIK.

Сотрудники милиции отказываются от комментариев и пока неизвестно, выводили ли из колонии осужденных.

Удалось выяснить, что сгорела церковь на территории колонии, пламя перекинулось на камеры заключенных.

Отметим, колония расположена в бернардинском монастыре в деревне Жвирка, пригороде Сокаля.

Это памятник архитектуры начала 17-го века. В прошлом – место паломничества богомольцев к чудотворной иконе Сокальской Богоматери.

В 1951 году село Жвирка стало украинским. Тогда монахов оттуда изгнали, разместив на территории монастыря дом престарелых, но уже с 1958 года здесь разместили исправительную колонию.

И сегодня монастырь остается колонией с максимальным уровнем безопасности.

Здесь находятся и осужденные на пожизненное заключение. Сокальская зона – одно из 8 учреждений, где есть сектор для таких заключенных.

В 80-х годах колония становится одним из крупнейших производителей продукции для нужд сельского хозяйства, она имеет договоры с предприятиями «Львовсельмаш», Белоцерковский машиностроительный завод и другими.

фото: golossokal.com.ua

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