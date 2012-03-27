Сомалийские пираты захватили в плен еще одного украинца

{1-} Сомалийскими пиратами близ Мальдивских островов в Индийском океане было захвачено торговое судно «Eglantine» под флагом Боливии. Среди членов экипажа корабля – один украинец.

Об этом сообщили пресс-службе МИД Украины, передает УНН.

«По данным Посольства, на борту судна находится 23 члена экипажа, из которых 11 – иранцы, 10 – филиппинцы, 1 индиец и один украинец. Информация подтверждается офицером связи операции Евросоюза «Аталанта», - отметили в МИД.

Посольствам Украины в Иране и Индии поручено выяснить более подробную информацию относительно захваченного судна.

Дело находится на особом контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Итоги 2011 года: в пиратском плену остаются украинские моряки

Напомним, по итогам 2011 года в пиратском плену оставались 7 торговых судов, на борту которых пребывают 145 моряков, среди которых - 6 граждан Украины (танкер Enrico Levoli).

По имеющимся данным, пираты удерживают в плену двух яхтсменов ЮАР, 7 членов экипажа танкера Asphalt Venture, отпущенного пиратами с половиной экипажа, 6 человек экипаж сухогруза Leopard, 4 человек экипажа танкера Geminin, граждан Южной Кореи, и 15 граждан Грузии, танкер Oilb G.

«2011-й год стал действительно поворотным в истории сомалийского пиратства, правда не в том смысле, в каком обещали международные морские организации во главе с IMO, ООН, политики и военные. Главным и самым важным итогом 2011-го стало резкое, обвальное падение количества захватов судов начиная с весны», - отмечается в сообщении.

фото: bartamaha.com

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