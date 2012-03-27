Герман записала машину на помощника, а сына устроила консультантом Болдырева

{1-} Сын советника Президента Украины Анны Герман, Николай Коровицын, работает помощником-консультантом депутата Верховной Рады Юрия Болдырева.

Об этом сообщили в аппарате Верховной Рады в ответ на информационный запрос «Украинской правды».

Как уточнили в Раде, Николай Коровицын работает на этой должности с 9 августа 2011 года и по сегодняшний день. Именно эту должность он занимал и до назначения заместителем министра чрезвычайных ситуаций.

Сам Болдырев отказался комментировать информацию о работе Коровицына его помощником.

Сама Герман пыталась скрыть факт работы своего сына с Болдыревым.

«Относительно предоставления информации о сыне Анны Герман, такая информация относится к «конфиденциальной информации о личности» и может предоставляться только с ее личного согласия», - говорится в ответе из АП.

Герман также отказалась сообщить, кому принадлежит скандальный Mersedes, на котором она прибыла вместе с сыном на последний съезд Партии регионов.

В Администрации Президента сообщили, что «информация об имущественном состоянии и имуществе» Герман будет изложена в ее декларации «в сроки, определенные законом».

Оказалось, что таинственный автомобиль, на котором ездит Анна Герман – это Мерседес G 500, произведенный в 2010 году. В интернете подобный джип того же года выпуска можно найти за 208 тысяч долларов.

Владельцем машины значится Сагач Дмитрий Анатольевич, 1983 года рождения.

В аппарате Верховной Рады сообщили, что Сагач до недавнего времени был советником депутата Анны Герман.

Напомним, сын советника Президента Виктора Януковича – Анны Герман - Николай предлагал журналисту взятку в 500 долларов за то, чтобы в прессе не появилось изображение машины, в которую он садился.

Оказалось, что на видео журналист записал, как Анна Герман и ее сын Николай после съезда Партии регионов в субботу, 17 марта, садились в Mercedes «кубик». Николай садился за руль машины.

фото: segodnya.ua, pravda.com.ua

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