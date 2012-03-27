Пожар в колонии для пожизненно осужденных сделал «бездомными» 150 человек

Пожар в исправительной колонии № 47 во Львовской области, заставил тюремщиков эвакуировать 150 осужденных.

Об этом сообщили в Государственной пенитенциарной службе, передает УНИАН.

По словам тюремщиков, пожар имел максимальный уровень опасности. Он был ликвидирован в 18:56.

На Львовщине горит колония для пожизненно заключенных (ФОТО)

«Помещение, в котором произошел пожар, практически выгорело, сейчас оно непригодно для содержания осужденных и подлежит ремонту. Около 150 человек, которые были эвакуированы, размещены в других секторах, и сегодня будет решаться вопрос об их дальнейшем месте пребывания», - сообщили в пресс-службе.

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Личный состав исправительной колонии переведен на усиленный вариант несения службы.

Привлечены спецгруппы из других исправительных колоний Львовской области.

В пресс-службе уточнили, что жертв и пострадавших в результате пожара нет, в санчасть заведения никто из осужденных и персонала не поступал.

Причины возникновения пожара и сумма нанесенных убытков устанавливаются.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сегодня, 27 марта, приблизительно в 15.00 на территории Сокальской исправительной колонии в секторе для приговоренных к пожизненному заключению возник пожар.

Сначала загорелась деревянная крыша здания, и в связи с тем, что возникла угроза жизни людей, около 150 осужденных были эвакуированы в другие жилищные объекты. За ними был обеспечен усиленный надзор.

Как известно, Сокальская исправительная колония имеет максимальный уровень безопасности. В частности, в ней содержатся приговоренные к пожизненному заключению.

Колония расположена в бывшем монастыре бернардинов, это памятник архитектуры начала 17 века. В советские времена здание было переоборудовано под камеры для содержания заключенных.

В Сокальской исправительной колонии на данное время содержится 612 человек.

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