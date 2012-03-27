БЮТ пожаловался Европе: Тимошенко пытают, она может не дожить до суда

{1-} Юлия Тимошенко подвергается физическим и психологическим пыткам в Качановской колонии и может не дожить до рассмотрения кассационной жалобы в Верховном Суде.
Об этом заявил народный депутат фракции БЮТ Юрий Одарченко, сообщили в «Батькивщине».
По словам Одарченко, в результате применения моральных и физических пыток, Тимошенко может не дожить до рассмотрения дела по существу в суде кассационной инстанции.
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«Батькивщина» попросила Комитет безотлагательно принять жалобу к производству и вынести решение о нарушении Украиной своих международных обязательств относительно применения пыток.
Также партия требует признать отказ предоставления Тимошенко медицинской помощи врачом, которому заключенная доверяет.
Комиссию просят совершить выездную инспекцию в колонию с посещением камеры лидера партии, чтобы вынести предписание о прекращении физических и психологических пыток.
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«Тимошенко стала жертвой пыток и бесчеловечного отношения со стороны государственной власти в целом. В Украине не существует инстанции, куда можно было бы жаловаться, поскольку виновными в пытках и бесчеловечном отношении мы считаем нынешний политический режим Украины, оценку которого мы просим дать Комитет», – говорится в обращении.
В БЮТ утверждают, что с первого заседания суда к Тимошенко применялись психологические пытки, чтобы заставить ее признать свою вину. После взятия под стражу к ней стали применяться также физические и психологические пытки.
фото: tymoshenko.ua
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