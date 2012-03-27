В Запорожье коммунисты и милиция подрались из-за Тягнибока

{1-} В Запорожье произошли столкновения митингующих коммунистов с милицейским спецназом.

Инцидент произошел во время пикетирования Дома культуры, в котором ожидалось выступление лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока, сообщает ТСН.

Около 300 коммунистов пытались помешать Тягнибоку выступить перед запорожцами.

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Однако, когда выяснилось, что Тягнибок прошел в здание Дома культуры с черного хода, протестующие попытались прорвать милицейский кордон и ворваться в зал.

Удержать коммунистов милиции удалось лишь с помощью бойцов спецназа.

Вход в Дом культуры заблокировали представители «Беркута».

По словам источников в правоохранительных органах, пострадавших в результате столкновений нет.

фото: kpu.ua

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