В Запорожье коммунисты и милиция подрались из-за Тягнибока

{1-} В Запорожье произошли столкновения митингующих коммунистов с милицейским спецназом.
Инцидент произошел во время пикетирования Дома культуры, в котором ожидалось выступление лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока, сообщает ТСН.
Около 300 коммунистов пытались помешать Тягнибоку выступить перед запорожцами.
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Однако, когда выяснилось, что Тягнибок прошел в здание Дома культуры с черного хода, протестующие попытались прорвать милицейский кордон и ворваться в зал.
Удержать коммунистов милиции удалось лишь с помощью бойцов спецназа.
Вход в Дом культуры заблокировали представители «Беркута».
По словам источников в правоохранительных органах, пострадавших в результате столкновений нет.
фото: kpu.ua
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