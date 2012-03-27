В ближайшие часы на Землю рухнут военные спутники России и США

{1-} Военные спутники России и США в ближайшие сутки упадут на Землю.
Об этом заявило Стратегическое командование США, передает «Интерфакс-Украина».
Падение спутников ожидается 28 марта в 1:28 по киевскому времени. Погрешность расчетов времени падения – восемь часов как в большую, так и в меньшую сторону.
На Землю упадет российский военный спутник «Космос 2371», и американский «Explorer-8»
Вероятная зона падения спутников не определена.
Российский спутник был выведен на орбиту 4 июля 2000 года с космодрома Байконур, его американский «коллега» – 3 ноября 1960 года.
«Космос-2374» является ретранслятором, предназначенным для передачи данных с разведывательных аппаратов. «Космос-2371» прекратил работу в 2009 году.
Американский спутник – научный аппарат, запущенный на орбиту в интересах военного ведомства США.
Его исследования подтвердили присутствие гелия в верхних слоях атмосферы.
Фото mignews.com.ua
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