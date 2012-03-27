Аваков может никогда не вернуться в Украину - политолог

{1-} Арсен Аваков может никогда не вернуться на территорию Украины, если Италия предоставит ему политическое убежище.

Об этом «Главреду» заявил директор Центра политических исследований Михаил Погребинский.

«Если он получит политическое убежище, как сделали его коллеги Богдан Данилишин в Чехии и Михаил Поживанов в Австрии, то он останется в той стране, и никто его не вернет в Украину. Какое решение будет принято в Италии – я не знаю», – подчеркнул эксперт.

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Напомним, как сообщал «Главред» ранее , вчера, 26 марта, в МВД Украины подтвердили арест Арсена Авакова, подозреваемого в совершении ряда преступлений на территории Украины.

27 марта Генеральная прокуратура Украины заявила о передаче Италии пакета документов, необходимых для экстрадиции экс-губернатора Харьковской области.

Фото: focusyour.info

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