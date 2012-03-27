В Украину на Евро-2012 приедет рекордно мало английских фанатов

{1-} Во время Евро-2012 в Украину приедет рекордно малое в современной истории количество английских фанатов.

Об этом со ссылкой на слова представителя Федерации футбольных болельщиков Кевина Миллера сообщает «Корреспондент».

Донецкая гостиница к Евро-2012 повысила цены в 250 раз (ФОТО)

По его словам, обычно спрос на билеты со стороны английских болельщиков на подобные форумы значительно превышает предложение, однако сейчас на первый матч сборной Англии с Францией 11 июня из 7800 зарезервированных для фанатов билетов продано только три тысячи.

Немногим больше английских болельщиков ожидается на втором поединке сборной 15 июня со сборной Швеции в Киеве.

«Даже те фанаты, которые путешествовали постоянно, сейчас не заинтересованы», - заявил Миллер.

«Туда трудно попасть, расстояния между принимающими городами, высокая стоимость номеров в гостиницах, а также экономическая ситуация ударила по ценам на билеты», - заявил он.

К Евро-2012 в Киеве открылся отель с бальным залом (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сейчас организация английских фанатов считает самой проблемной ситуацию с продажей билетов на матч с Францией в Донецке.

«Поединок со шведами проще, поскольку это пятница. Однако в целом туда приедет рекордно низкое для чемпионатов Европы количество английских болельщиков в современной истории», - подытожил Миллер.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в донецкой гостинице «Эконом», расположенной возле «Донбасс Арены», сутки проживания в одноместном номере стоят 4500 евро, согласно информации официального сайта отеля.

На период проведения матча «Франция-Англия» предлагается пакет проживания на четверо суток в одноместном номере за 18 тысяч евро.

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