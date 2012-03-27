Авакова задержали после беседы Интерпола с дочерью Тимошенко - СМИ

{1-} Бывшего губернатора Харьковской области Арсена Авакова сотрудники Интерпола задержали после встречи с Евгенией Тимошенко.

Об этом сообщил источник, близкий к Интерполу, передает УНН.

Источник предположил, что дочь экс-премьера, возможно, сообщила о местонахождении Арсена Авакова.

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Как известно, 20-21 марта Евгения Тимошенко находилась с визитом в Италии, где провела встречи с руководством парламента Италии и представителями политических групп страны, а также выступила на заседании Комиссии парламента Италии по иностранным делам.

Арсена Авакова сотрудники Интерпола задержали в провинции Фрозиноне (регион Лацио).

Как сообщал "Главред" ранее, 27 марта Генеральная прокуратура Украины заявила о передаче Италии пакета документов, необходимых для экстрадиции экс-губернатора Харьковской области.

фото: tymoshenko.ua

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