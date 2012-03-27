Число погибших от взрыва газа в Чернигове возросло (ФОТО, ВИДЕО)

Число погибших в результате взрыва газа в Чернигове возросло – в реанимации умер 32-летний владелец квартиры, в которой и произошел взрыв.

Об этом сообщает «Коммерсант-Украина».

Как сообщал «Главред» ранее, во время разбора завалов спасатели обнаружили тело 44-летней женщины, которая жила в одной из квартир, полностью разрушенных взрывом.

{1-}

В больнице сообщили, владелец квартиры был госпитализирован с ожогами 90% тела.

Взрыв газа в Чернигове: виновник написал предсмертную записку (ВИДЕО, ФОТО)

«Иногда пациент приходил в сознание и давал показания милиции», - рассказал один из врачей. Около 18 часов потерпевший скончался.

Напомним, по решению мэрии Чернигова был эвакуирован 61 человек, 16 разместили в лучшем отеле города «Градецком», остальные находятся у родственников.

«Созданная комиссия установит, возможно ли отремонтировать поврежденную часть дома», - отметил мэр Александр Соколов.

Милиции возбудила уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества», которая предполагает до 10 лет лишения свободы.

{2-}

Следствие рассматривает несколько возможных причин взрыва, среди которых – попытка самоубийства.

В то же время, как сообщили местные СМИ, ссылаясь на сотрудника МВД, перед владелец квартиры рассказал, что он вернулся домой утром и лег спать.

Взрыв газа в Чернигове – есть погибший и раненые (ФОТО, ВИДЕО)

Проснувшись в 9 часов вечера, попытался зажечь колонку, после чего грянул взрыв.

Соседи, в свою очередь, утверждают, что накануне у него было ссора с сожительницей.

{3-}

Как сообщал «Главред», сообщение о взрыве МЧС получило в 21.15.

Спасатели обнаружили, что взрыв произошел в одной из квартир на первом этаже. Четыре квартиры были полностью разрушены, несущие конструкции двух подъездов и наружные стены дома повреждены.

По словам очевидцев, взрыв был настолько сильным, что волна от него выбила окна в нескольких десятках квартир соседних домов.

Сейчас в Черниговской областной больнице находятся 9-летний ребенок, у которого врачи диагностировали ушибы в области живота и поясницы, 25-летний мужчина, получивший травмы головы, а также 93-летняя женщина с переломами ребер.

фото, видео: МЧС Украины, youtube.com

Новости по теме:

Взрыв газа в Чернигове: виновник написал предсмертную записку (ВИДЕО, ФОТО)

Взрыв газа в Чернигове – есть погибший и раненые (ФОТО, ВИДЕО)

Взрыв газа в Подмосковье: двое убитых, 13 раненых

Взрыв дома в Днепропетровске: произошли новые аресты