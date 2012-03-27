БЮТ требует, чтобы Аваков просил политического убежища в Италии

{1-} Партия «Батькивщина» требует, чтобы Арсен Аваков просил политического убежища в Италии.
Об этом сообщил депутат от БЮТ Сергей Пашинский в эфире 5 канала.
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«Я сегодня выходил на контакт с защитниками Арсена Борисовича, в ближайшие дни состоится первый суд, предварительное заседание итальянского суда в городе Риме, и есть ходатайство, я выразил такое намерение, быть допрошенным как свидетель защиты. Если я получу подтверждение завтра, что суд принял это ходатайство, я надеюсь быть в суде», - заявил политик.
«Мы будем категорически требовать от Арсена Борисовича, чтобы он просил политическое убежище. И надеюсь, что его адвокаты завтра соответствующие ходатайства подадут», - заявил Пашинский.
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Напомним, как сообщал «Главред» ранее, против Авакова возбуждено уголовное дело по статье «превышение служебных полномочий и власти, повлекшее тяжелые последствия» - экс-губернатора подозревают в незаконном отчуждении 55 га земли, стоимостью более 5,5 миллионов гривен.
Авакову грозит до 10 лет тюрьмы.
фото: mignews.com.ua
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