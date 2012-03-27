В Ингушетии перед женитьбой заставят проходить тест на ВИЧ

В Ингушетии власти предложили ввести обязательное обследование на ВИЧ-инфекцию перед заключением брака.

Об этом сообщает пресс-служба главы региона Юнус-Бека Евкурова, передает Lenta.ru.

Комментируя инициативу Евкурова, руководитель республиканского СПИД-центра Луиза Бекмурзиева отметила, что с 2011 года в Чечне действует аналогичная программа. По ее словам, благодаря добрачному обследованию за прошедший год удалось выявить 26 ВИЧ-инфицированных чеченцев.

Евкуров поручил совету безопасности республики рассмотреть эту инициативу и представить варианты ее реализации к 10 апреля 2012 года.

По имеющейся информации, в 2011 году обследование на ВИЧ прошли около 86 тысяч жителей Ингушетии.

В результате было выявлено 55 носителей вируса. Всего в регионе зарегистрировано 898 ВИЧ-инфицированных.

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