В Ингушетии перед женитьбой заставят проходить тест на ВИЧ

В Ингушетии власти предложили ввести обязательное обследование на ВИЧ-инфекцию перед заключением брака.
Об этом сообщает пресс-служба главы региона Юнус-Бека Евкурова, передает Lenta.ru.
Комментируя инициативу Евкурова, руководитель республиканского СПИД-центра Луиза Бекмурзиева отметила, что с 2011 года в Чечне действует аналогичная программа. По ее словам, благодаря добрачному обследованию за прошедший год удалось выявить 26 ВИЧ-инфицированных чеченцев.
Евкуров поручил совету безопасности республики рассмотреть эту инициативу и представить варианты ее реализации к 10 апреля 2012 года.
По имеющейся информации, в 2011 году обследование на ВИЧ прошли около 86 тысяч жителей Ингушетии.
В результате было выявлено 55 носителей вируса. Всего в регионе зарегистрировано 898 ВИЧ-инфицированных.
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