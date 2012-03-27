В Сирии с начала массовых протестов погибло 9 тысяч человек - ООН

Число погибших в результате гражданского противостояния в Сирии, которое продолжается больше года, превысило девять тысяч человек.

Таковы данные, опубликованные ООН, передает УНИАН.

Напомним, как сообщал «Главред», сегодня, 27 марта, в городе Хомс был обстрелян кортеж Президента Сирии Башара Асада.

После этого покушения Асад решил прервать поездку в Хомс.

Данных о пострадавших в результате обстреле не поступало.

Новости по теме:

В Сирии войска расстреливают боевиков из танков (ВИДЕО)

Сирийская армия начала штурм города Бинеш

ООН уступила России и смягчила позицию по Сирии