В Сирии с начала массовых протестов погибло 9 тысяч человек - ООН

Число погибших в результате гражданского противостояния в Сирии, которое продолжается больше года, превысило девять тысяч человек.
Таковы данные, опубликованные ООН, передает УНИАН.
Напомним, как сообщал «Главред», сегодня, 27 марта, в городе Хомс был обстрелян кортеж Президента Сирии Башара Асада.
После этого покушения Асад решил прервать поездку в Хомс.
Данных о пострадавших в результате обстреле не поступало.
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