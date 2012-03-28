Мэр Лондона подарил Елизавете II проездной

Британская королева Елизавета II получила в дар от лондонского градоначальника Бориса Джонсона Oyster Card – проездной на городской общественный транспорт с ее собственным изображением, сообщает «Би-би-си».

Джонсон выступил от имени делегации городской Ассамблеи, в которой также присутствовали представители университетов Оксфорда и Кембриджа, прибывшей в Букингемский дворец в рамках продолжающегося справления 60-летия пребывания монаршей особы на престоле.

В мае текущего года Oyster Card с изображением Елизаветы появятся в массовой продаже, что, по мнению экспертов, сможет вызвать резкий рост продаж проездных подобный массовому приобретению транспортных карт с изображением принца Уильяма и Кейт Миддлтон весной 2011 года.

Напомним, что Елизавета любит общаться со своими подданными. Например, в традиционном рождественском обращении королева затронула темы семейного единства и совместного преодоления трудностей. Это было сделано в том момент, когда ее муж, герцог Эдинбургский Филипп восстанавливался после экстренной операции на коронарной артерии.

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