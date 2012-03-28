За незаконное использование символики Евро-2012 жёстко накажут

28 марта 2012, 07:35

{1-} Евро-2012 может стать знаковым этапом  в сфере защиты прав интеллектуальной собственности в Украине. Правительство предложило Верховной Раде значительно увеличить размеры штрафов и сроков лишения свободы за нарушение прав интеллектуальной собственности UEFA и партнеров чемпионата.  За незаконное использование символики Евро-2012 в Украине хотят ввести беспрецедентные меры ответственности. Законопроект поддерживает фракция Партии регионов, однако правозащитники и юристы отмечают, что его принятие лишь усилит злоупотребления со стороны проверяющих органов, пишет  Коммерсантъ Украина.

Ввести дополнительные меры по защите прав интеллектуальной собственности UEFA и официальных партнеров Евро-2012 Кабинет министров предложил в законопроекте "О правах интеллектуальной собственности и репутации Объединения европейских футбольных ассоциаций (UEFA)".

В Верховной раде он был зарегистрирован только в понедельник, но требования к Украине, на основе которых был разработан законопроект, организация выдвинула еще пять лет назад, рассказал вице-премьер Борис Колесников. "Это одно из обязательных условий проведения чемпионата",— утверждает он.

Законопроект предлагает установить максимальный штраф за незаконное использование логотипов UEFA (например "Евро-2012") в 85 тыс. грн, тогда как Кодекс об административных правонарушениях предусматривает максимальное наказание в 3,4 тыс. грн. За незаконное копирование записей футбольных матчей и распространение их в интернете пользователи и владельцы ресурсов могут быть лишены свободы на срок до шести лет (сейчас пять лет). За незаконное использование словосочетания "Евро-2012" в доменном имени, размещение рекламных баннеров на сайтах с символикой чемпионата или трансляции матчей в интернете владельцы сайтов, помимо штрафа, могут лишиться еще домена и серверов. Кроме того, за трансляцию чемпионата в общественных местах без разрешения UEFA на экранах с диагональю более 3 м предлагают лишать владельцев заведений свободы на два года (сейчас ответственность за эти действия не предусмотрена). А водителей за незаконное нанесение на автомобиль эмблем чемпионата или перевозку контрафактной продукции могут лишить прав на три месяца.

Законопроект еще не поступил в комитет Верховной рады по вопросам науки и образования. Но в Партии регионов говорят, что готовы поддержать инициативу. "От того, какие оценки проведению чемпионата даст UEFA, зависит имидж страны. Мы говорим, что стремимся в Европу, но для этого надо изменить законодательство",— считает первый замглавы фракции Михаил Чечетов.

Ранее Главред  писал, что Украина и Польша завершили все работы по подготовке и проведению чемпионата Европы по футболу 2012 года, заявляет премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Обе страны завершили все работы к проведению этого важного мероприятия", - сказал он на совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском пресс-конференции в Варшаве.

Азаров отметил, что, несмотря на все трудности, связанные с финансово-экономическим кризисом, Украина и Польша сумели аккумулировать все возможности и хорошо подготовиться к чемпионату.

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