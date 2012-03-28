Родным тулузского стрелка разрешили похоронить его в Алжире

{1-} Прокуратура Тулузы разрешила семье террориста Мохаммеда Мера похоронить его в Алжире.

Соответствующее разрешение родственники получили еще 23 марта, а во вторник обратились в алжирское консульство за санкцией на перевоз тела. Теперь там ждут ответа от властей провинции, где находится кладбище, выбранное отцом Мера Мохаммедом Беналелом, передаёт Lenta.ru.

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По словам источника агентства, прошение было подано во вторник во второй половине дня. Если разрешение выдадут в среду, то похороны могут состояться уже в четверг.

Отец террориста решил похоронить сына близ Эссуагуи (Essouagui) в северной алжирской провинции Медеа, откуда он сам родом. Родители Мера расстались в 1994 году, когда мальчику было шесть лет. Мера-младший родился в Тулузе.

Ранее Главред также сообщал, что отец 23-летнего тулузского стрелка, алжирца Мохаммеда Мера, от рук которого на юге Франции погибли семь человек, в том числе троих детей, заявил, что подаст в суд на государство за убийство своего сына во время штурма его дома. По его словам, он готов всю жизнь работать на адвокатов.

Отец преступника Бенаель Мохаммед Мера заявил, что намерен нанять самых лучших адвокатов. Он также отметил, что готов работать всю свою жизнь, чтобы оплатить их.

фото: vesti.ru

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